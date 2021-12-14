В Набережных Челнах состоялось открытие первой новогодней елки

Для местных жителей была подготовлена праздничная программа. Фото: nabchelny.ru

В понедельник, 13 декабря, в парке Сидоровский Набережных Челнов зажглась первая в этом году городская новогодняя елка. Для местных жителей была подготовлена праздничная программа, кульминацией которой стало световое шоу.

Среди прочих, в мероприятии приняли участие представители руководства Комсомольского района, а также депутаты Госсовета Татарстана, сообщают власти татарстанского автограда.

Заметим, что в преддверии праздников в парке установили детские аттракционы, игровые площадки и горки.

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