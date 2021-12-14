В Ульяновске планируют снести ТЭЦ-3

ТЭЦ-3 была построена в 1984 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ульяновске завершается аукцион по купле-продаже энергетического производственно-технологического комплекса городской ТЭЦ-3 с земельным участком. После заключения сделки станция будет снесена. Такое заявление на заседании Горсовета сделал губернатор региона Алексей Русских.

Русских отметил, что намерения инвестора построить на территории объекты, продать и получить финансовую выгоду – вполне логичны. Однако губернатор предложил дать застройщику время, чтобы тот определился с планами на территорию.

ТЭЦ-3 в Ульяновске была построена в 1984 году. В 90-е там планировали установить энергетическое оборудование для увеличения мощности станции. Планы не удалось реализовать из-за отсутствия финансирования. С сентября 2008 года ТЭЦ-3 числится в составе филиала Волжской генерирующей компании «Ульяновская ТЭЦ-1» в качестве обособленного котельного цеха этой станции.