С 24 декабря в Йошкар-Оле начнет работу елочный базар

Предполагалось, что елочные базары откроют напротив дома №174 на улице Советская, на пересечении улиц Баумана и Й.Кырли, а также около дома №1 на улице Васильева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 декабря в Йошкар-Ола начнет работать единственный в этом году елочный базар. Он развернется на пересечении улиц Баумана и Й.Кырли и будет функционировать до 31 числа, сообщают власти города.

Отметим, что тендер на право размещения точек по продаже новогодних деревьев проводили по трем лотам. Предполагалось, что елочные базары откроются еще напротив дома №174 на улице Советская и около дома №1 на улице Васильева. Желающих для этого, правда, не нашлось.

Ранее "Комсомолка" писала, что в Йошкар-Оле начали монтаж центральной новогодней елки.