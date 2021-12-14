Отремонтированы улица Гареева в Казани и улица Ахтубинская в Нижнекамске

По этим дорогам в каждом из городов транспорт курсирует к лечебным учреждениям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане отремонтировали два социально значимых объекта. Один из них - улица Рауиса Гареева в Казани, где обновлен участок от Оренбургского тракта до дома №90. Второй - улица Ахтубинская в Нижнекамске (участок от улицы Индустриальной до улицы 50 лет Октября)

Ремонтируя улицу Ахтубинская, дорожники уложили новый асфальт на участке длиной 1,7 километра, а также установили 255 дорожных знаков и два автопавильона.

Капремонт улицы Гареева проведен на участке протяженностью 1,4 километра. Здесь дорожники также уложили новый слой асфальта, построили тротуары и обустроили четыре остановки.

Помимо этого, на улице Гареева установили перильные ограждения протяженностью более 400 метров и 224 дорожных знака, а также нанесли разметку длиной более 1,9 тысячи метров.

По указанным дорогам автомобили ездят к лечебным учреждениям — Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице и Детской республиканской клинической больнице, сообщают в Миндортрансе республики.