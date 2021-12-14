К одной из компаний в Нижнекамске построят дорогу за 135 миллиона рублей

Дорога поможет развитию второй очереди промышленного парка «Нижнекамск». Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, что к нижнекамской компании, производящей холодильное оборудование, построят новую подъездную дорогу. Работы потребуют порядка 135 миллионов рублей, 80 миллионов из которых выделит Фонд развития моногородов.

По плану, дорога поможет развитию второй очереди промышленного парка «Нижнекамск». По итогам реализации инвестпроекта дополнительно будет создано около 300 рабочих мест, сообщают в Минэкономики Татарстана.