Минздрав Чувашии опубликовал расписание работы пунктов вакцинации на 13-19 декабря

Расписание пунктов можно уточнить на сайте Минздрава республики. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Министерство здравоохранения Чувашии опубликовало актуальное расписание работы пунктов вакцинации от COVID-19 на неделю с 13 по 19 декабря. Для получения прививки, человек должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность и медицинский полис.

– После осмотра врача и при отсутствии противопоказаний пациенту введут вакцину, – также отмечают в ведомстве.

QR-код о вакцинации появляется на портале Госуслуг только после получения человеком двух прививок, если препарат двухкомпонентный.

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