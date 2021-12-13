Минздрав Чувашии опубликовал расписание работы пунктов вакцинации на 13-19 декабря

Расписание пунктов можно уточнить на сайте Минздрава республики.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Министерство здравоохранения Чувашии опубликовало актуальное расписание работы пунктов вакцинации от COVID-19 на неделю с 13 по 19 декабря. Для получения прививки, человек должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность и медицинский полис.
– После осмотра врача и при отсутствии противопоказаний пациенту введут вакцину, – также отмечают в ведомстве.
QR-код о вакцинации появляется на портале Госуслуг только после получения человеком двух прививок, если препарат двухкомпонентный.
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