В Марий Эл начали награждать добровольцев, которые помогали тушить лесные пожары

Всего награды получат 1300 добровольцев. Фото: Министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Марий Эл

До 17 декабря в Марий Эл наградят 1,3 тысячи волонтеров, принимавших участие в тушении лесных пожаров летом текущего года. Им вручат ведомственные благодарности и нагрудные знаки отличия «Доброволец 2021».

– В августе этого года жители нашей республики и соседних субъектов самоотверженно встали на защиту наших марийских лесов от разбушевавшейся стихии, оказав неоценимую помощь специалистам заинтересованных ведомств в локализации и ликвидации крупного лесного пожара, – благодарят за помощь в Минприроды республики.

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