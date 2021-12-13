С авиарейса «Ульяновск-Москва» сняли пассажира, отказавшегося надеть маску

Мужчине грозит до 15 суток ареста. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером в воскресенье, 12 декабря, в Ульяновске сняли с авиарейса, который должен был летать в Москву, 38-летнего мужчину. Причиной этого стал отказ пассажира надеть маску.

Нарушитель вел себя агрессивно: не хотел самостоятельно покидать борт, оскорблял членов экипажа и полицейских, и выражался нецензурной бранью. Правоохранителям пришлось скрутить мужчину и силой вывели из воздушного судна.

- В отношении гражданина составлены протоколы по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ» и по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», - сообщает управление на транспорте МВД Ульяновской области.

Мужчине грозит до 15 суток ареста.