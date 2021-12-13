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Общество13 декабря 2021 17:16

Ночью улицы Казани от снега будут убирать 253 машины

Также будет задействовано 57 рабочих
Инзиля ШАКИРОВА
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Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В ночь с 13 на 14 декабря в очистке улиц Казани от снега задействуют 57 дорожных рабочих и 253 единицы спецтехники, в том числе 69 комбинированных дорожных машин (КДМ), 58 тракторных щеток, 64 самосвала, 33 фронтальных погрузчика, 11 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.