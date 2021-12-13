Ночью улицы Казани от снега будут убирать 253 машины

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В ночь с 13 на 14 декабря в очистке улиц Казани от снега задействуют 57 дорожных рабочих и 253 единицы спецтехники, в том числе 69 комбинированных дорожных машин (КДМ), 58 тракторных щеток, 64 самосвала, 33 фронтальных погрузчика, 11 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.