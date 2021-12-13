Более 1000 вопросов поступило губернатору Ульяновска за неделю до прямой линии с жителями

В числе актуальных тем – вопросы ЖКХ, социального обслуживания и защиты, благоустройства, экологии, строительства, здравоохранения и транспорта. Фото: arusskih.ru

Более 1000 вопросов отправили жители Ульяновска губернатору Алексею Русских на прямую линию, которая состоится 18 декабря. В числе актуальных тем – вопросы ЖКХ, социального обслуживания и защиты, благоустройства, экологии, строительства, здравоохранения и транспорта.

Задавать вопросы и оставлять жалобы жители региона могут в комментариях по постом губернатора в Инстаграм, через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и по телефону 122.