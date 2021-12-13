В Чувашии 22 ученика не справились с итоговым сочинением

Для пересдачи в республике будут организованы дополнительные дни – 2 февраля или 4 мая 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 ученика Чувашии не справились с написанием итогового сочинения, сообщил министр образования и молодежной политики республики Дмитрий Захаров во время еженедельной планерки в Доме правительства. Для школьников, несдавших экзамен или пропустивших его по какой-либо причине, будут организованы дополнительные дни - 2 февраля или 4 мая 2022 года. При повторной несдаче выпускников могут не допустить до ЕГЭ.

Вице-премьер правительства Чувашии Михаил Ноздряков, в свою очередь, поручил разобраться не связаны ли неудовлетворительные оценки за сочинение со сбоями учебного процесса, которые могли возникнуть из-за капитального ремонта зданий образовательных учреждений. В 10 школах республики работы не успели завершить до 1 сентября 2021 года, из-за чего учебный процесс мог сдвинуться.