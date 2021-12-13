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Происшествия13 декабря 2021 13:37

В квартире на улице Хади Такташ в Казани обнаружено тело мужчины

По предварительным данным, он и его товарищ отравились бытовым газом
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: прокуратура Татарстана

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: прокуратура Татарстана

В одной из квартир пятого этажа дома №85 на улице Хади Такташа в Казани два человека, по предварительным данным, отравились бытовым газом. Прибывшие на место медики обнаружили тело 39-летнего горожанина и живого 45-летнего мужчину без сознания.

Последний был госпитализирован, сообщает Центр медицины катастроф Минздрава Татарстана.

Прокуратура Вахитовского района города организовала проверку.

- Надзорное ведомство совместно со специалистами выяснит обстоятельства и причины происшествия, проверит соблюдение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщают правоохранители.

Фото: прокуратура Татарстана

Фото: прокуратура Татарстана

Фото: прокуратура Татарстана

Фото: прокуратура Татарстана