Пострадавшие в результате взрыва дома в Набережных Челнах вернутся в квартиры до конца года

Часть временно расселенных горожан пока живет в общежитиях «КАМАЗа», часть - у родственников. Фото: Александр ГЛУЗ

Жильцы расселенного дома №48/20 на улице Татарстана в Набережных Челнах - того самого, где 25 октября произошел взрыв, смогут вернутся в свои обновленные квартиры до конца года. Работы по восстановлению объекта подходят к концу, заметил сегодня, 13 декабря, мэр города Наиль Магдеев.

В пострадавших от взрыва квартирах уже установили пластиковые окна, постелили линолеум и поклеили обои. Заезжать в них можно будет уже после 20 числа. Отметим, что часть временно расселенных горожан пока живет в общежитиях «КАМАЗа», часть - у родственников, сообщают "Челнинские известия".

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Речь идет о тех горожанах, кто был там официально прописан (подробности)