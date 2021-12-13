Для качественного покрытия на земле должна быть снежная подушка, температура воздухе должна составлять от -5 до -15 градусов. Фото: Алиса ТИТКО

В Ульяновске начали заливать катки и хоккейные коробки. По данным на понедельник, 13 декабря, в городе готовы уже пять ледовых арен по следующим адресам: улица Промышленная, 85, улица Рябикова, 77, улица Самарская, 17, также проспект Героя России Аверьянова, 7 и улица Заводская, 23.

Власти города замечают, что заливка площадки занимает продолжительное время. Для качественного покрытия на земле нужна снежная подушка, а температура воздухе должна составлять от -5 до -15 градусов.

Напомним, всего в Ульяновске планируется залить около 100 ледовых площадок, в том числе и в парках.