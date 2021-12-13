За сутки в Татарстане выявили 187 новых случаев заражения коронавирусом

В этот раз госпитализация понадобилась 66 пациентам. Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике за прошедшие сутки было выявлено 187 новых случаев заражения коронавирусом, лишь три из них являются завозными, остальные – контактными, сообщили в Минздраве Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 66 пациентам, оставшийся 121 больной будет получать лечение на дому, - также отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения коронавируса на территории Татарстана, то за указанные сутки больше всего новых случаев заражения было зафиксировано в Казани и Набережных Челнах – 100 и 21 случай соответственно.

Всего с начала пандемии в республики коронавирус обнаружили у 40 794 человек, 33 849 из которых смогли уже выздороветь, а 1 341 скончался в результате болезни.