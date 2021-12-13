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Общество13 декабря 2021 10:40

В общественном транспорте Казани установят тахографы за 13,4 миллиона рублей

Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Срок оказания услуг после получения заявки от заказчика – 15 дней.

Срок оказания услуг после получения заявки от заказчика – 15 дней.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Транспортное предприятие Казани объявило тендер на закупку и монтаж 278 цифровых автомобильных тахографов. На эти цели выделено 13,4 миллиона рублей.

Согласно документам, подрядчик среди прочего должен обеспечить монтаж, калибровку и активацию тахографов, заменить и установить датчики скорости и спидометра, проложить проводку.

Заявки на участие в тендере принимаются до 20 декабря текущего года. Аукцион проведут 23 декабря. Работы подрядчик должен будет завершить за 15 дней.