В общественном транспорте Казани установят тахографы за 13,4 миллиона рублей

Срок оказания услуг после получения заявки от заказчика – 15 дней.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Транспортное предприятие Казани объявило тендер на закупку и монтаж 278 цифровых автомобильных тахографов. На эти цели выделено 13,4 миллиона рублей.
Согласно документам, подрядчик среди прочего должен обеспечить монтаж, калибровку и активацию тахографов, заменить и установить датчики скорости и спидометра, проложить проводку.
Заявки на участие в тендере принимаются до 20 декабря текущего года. Аукцион проведут 23 декабря. Работы подрядчик должен будет завершить за 15 дней.