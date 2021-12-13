В Татарстане задержали мужчину, в авто которого было более пяти килограмм наркотиков

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На стационарном посту полиции на автодороге «Москва – Уфа» был остановлен автомобиль Ford под управлением 54-летнего водителя. Мужчина показал автоинспекторам поддельное водительское удостоверение и сильно нервничал, из-за чего полицейскими было принято решение досмотреть иномарку.

В коробке из-под сабвуфера обнаружены три свертка с неизвестным веществом внутри. Еще один сверток был найден в черной сумке, лежащей в задней части салона. Позже стало известно, что авто находились пять килограмм синтетического наркотика и более 800 грамм наркотика растительного происхождения.

В отношении мужчины составлен административный протокол за управлением машиной без документов. По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

- В настоящее время фигурант задержан в порядке ч.1 ст.6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», - сообщает пресс-служба МВД Татарстана.