Ситуации с туристическим потоком помогают чартерные рейсы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Спрос на новогодние путевки в Казани снизился до 60%. В Ассоциации туроператоров считают, что причина этого - введенные в Татарстане антиковидные меры, в том числе QR-коды о вакцинации от COVID-19 в общественном транспорте.

Эксперты также замечают, что ситуации с туристическим потоком в Казани помогают чартерные рейсы, но бронирование номеров в отелях и гостиницах все равно идет не активно.

Отметим, что для катания на экскурсионных автобусах и визита объектов, включенных в туры, сертификаты о вакцинации не нужны.