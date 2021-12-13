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Общество13 декабря 2021 9:07

Спрос на новогодние путевки в Казани снизился до 60%

Туроператоры считают, что всему виной введенные в Татарстане антиковидные ограничения
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Ситуации с туристическим потоком помогают чартерные рейсы.

Ситуации с туристическим потоком помогают чартерные рейсы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Спрос на новогодние путевки в Казани снизился до 60%. В Ассоциации туроператоров считают, что причина этого - введенные в Татарстане антиковидные меры, в том числе QR-коды о вакцинации от COVID-19 в общественном транспорте.

Эксперты также замечают, что ситуации с туристическим потоком в Казани помогают чартерные рейсы, но бронирование номеров в отелях и гостиницах все равно идет не активно.

Отметим, что для катания на экскурсионных автобусах и визита объектов, включенных в туры, сертификаты о вакцинации не нужны.