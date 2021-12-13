Новым замглавой исполкома Нижнекамска стал Айназ Ярмиев

У Ярмиева есть опыт работы заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, где он курировал направление благоустройства. Фото: minstroy.tatarstan.ru

В понедельник, 13 декабря, коллективу исполкома Нижнекамска был представлен новый замруководителя - Айназ Ярмиев. Он будет отвечать за благоустройство города.

С июля 2019 года Ярмиев был заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Вместе с тем он успел поработать в префектуре «Старый город», в администрации Кировского и Московского районов Казани и департаменте фонда Института развития городов республики.