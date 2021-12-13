В выходные в электротранспорте Казани выявили 26 человек без QR-кодов

Для того, чтобы нарушители покинули салоны, вызывать полицию не пришлось. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В выходные, 11 и 12 декабря, в электротранспорте Казани были выявлены 26 человек без QR-кодов о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или медотводе от прививки. 16 нарушителей находились в трамваях и троллейбусах, 10 - в метро. Для того, чтобы они покинули салоны, вызывать полицию не пришлось.

Утром в понедельник электротранспорт города были вынуждены покинуть восемь пассажиров без QR-кодов, сообщает МУП "Метроэлектротранс".

Заметим, что в общественном транспорте продолжается проверка соблюдения масочного режима. Утром 13 числа в электротранспорте пытались проехать 34 человека без масок, большинство из которых - 22 человека - надели их после замечания. Остальные вышли на ближайшей остановке.