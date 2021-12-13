Казанец пытался достать упавший в проем межу ступенями телефон и застрял

Иницдент произошел у подъезда дома №41 на улице Академика Глушко. Фото: МЧС Татарстана

Около четырех часов утра в понедельник, 13 декабря, 20-летний житель Казани сообщил в экстренные службы о том, что его рука застряла в бетонной плите между ступенями лестницы возле подъезда. Мужчина объяснил, что пытался достать упавший туда телефон, но не смог и теперь не может выбраться из ловушки и замерзает.

Прибывшие по указанному адреса - улица Академика Глушко, 31 - спасатели помогли горожанину, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана