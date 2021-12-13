Ночью в Звениговском районе произошло смертельное ДТП с грузовиком

Автомобили Audi и Daf столкнулись на 47 километре автодороги автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск». Фото: Автоинспекция Марий Эл

Около 2:30 в понедельник, 13 декабря, на 47 километре автодороги автодороги «Йошкар-Ола – Зеленодольск» в Звениговском районе столкнулись легковушка Audi и грузовик Daf с полуприцепом. По предварительным данным, 31-летний водитель первого авто не выбрал безопасную дистанцию и врезался во второе авто.

С места происшествия водитель Audi был госпитализирован, где позднее скончался от полученных травм, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Фото: Автоинспекция Марий Эл

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