В Пестречинском районе произошел пожар, в котором пострадал ребенок

Причина произошедшего устанавливается. Фото: МЧС Татарстана
Около 17:43 в воскресенье, 12 декабря, на улице Садовая в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района загорелось потолочное перекрытия пристроя к квартире на первом этаже. До прибытия на место пожарных из охваченного огнем помещения самостоятельно вышли мужчина и ребенок.
- В 18.05 ликвидация открытого горения на площади 12 квадратных метров, - сообщает МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается.
Спустя час после пожара семилетний мальчик был госпитализирован в центральную районную больницу с отравлением продуктами горения.
Фото: МЧС Татарстана
Фото: МЧС Татарстана