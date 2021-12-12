В Пестречинском районе произошел пожар, в котором пострадал ребенок

Причина произошедшего устанавливается. Фото: МЧС Татарстана

Около 17:43 в воскресенье, 12 декабря, на улице Садовая в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района загорелось потолочное перекрытия пристроя к квартире на первом этаже. До прибытия на место пожарных из охваченного огнем помещения самостоятельно вышли мужчина и ребенок.

- В 18.05 ликвидация открытого горения на площади 12 квадратных метров, - сообщает МЧС Татарстана. - Причина пожара устанавливается.

Спустя час после пожара семилетний мальчик был госпитализирован в центральную районную больницу с отравлением продуктами горения.

Фото: МЧС Татарстана