В Татарстане скончались еще четверо зараженных COVID-19 пенсионеров

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, говорят в региональном Минздраве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 12 декабря, Минздрав Татарстана сообщил еще о четырех летальных случаях COVID-19. Очередными жертвами инфекции в республике стали трое мужчин в возрасте от 81-го до 87-и лет и 94-летняя женщина.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - говорят в ведомстве.

Таким образом, число смертей зараженных коронавирусом татарстанцев выросло до 1 341.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минниханова беспокоит возможность завоза омикрона в Татарстан из Турции, ОАЭ и Египта

По его словам, в аэропортах республики продолжается тестирование лиц, прибывающих из этих стран (подробности)