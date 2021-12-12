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Здоровье12 декабря 2021 15:58

В Татарстане скончались еще четверо зараженных COVID-19 пенсионеров

Число летальных случаев вируса в республике достигло 1 341
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, говорят в региональном Минздраве.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, говорят в региональном Минздраве.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 12 декабря, Минздрав Татарстана сообщил еще о четырех летальных случаях COVID-19. Очередными жертвами инфекции в республике стали трое мужчин в возрасте от 81-го до 87-и лет и 94-летняя женщина.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - говорят в ведомстве.

Таким образом, число смертей зараженных коронавирусом татарстанцев выросло до 1 341.

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