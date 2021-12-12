В Татарстане скончались еще четверо зараженных COVID-19 пенсионеров

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, говорят в региональном Минздраве.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В воскресенье, 12 декабря, Минздрав Татарстана сообщил еще о четырех летальных случаях COVID-19. Очередными жертвами инфекции в республике стали трое мужчин в возрасте от 81-го до 87-и лет и 94-летняя женщина.
- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - говорят в ведомстве.
Таким образом, число смертей зараженных коронавирусом татарстанцев выросло до 1 341.
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