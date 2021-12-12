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Общество12 декабря 2021 13:36

С начала года в Марий Эл скончались 125 отравившихся алкоголем человек

Всего же в республике было зарегистрировано 169 случаев отравления спиртами, не предназначенными для приема внутрь
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Чаще всего местные жители травились этанолом.

Чаще всего местные жители травились этанолом.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В период с января по ноябрь текущего года алкоголем отравились 169 жителей Марий Эл, 125 из которых скончались. Чаще всего (в 85% случаев) местные жители травились этанолом, но были и 16 случаев отравления метанолом, восемь - неуточненными спиртами и по одному - стеклоочистителем и изопропиловым спиртом, сообщают специалисты Роспотребнадзора республики.

Они же отмечают, что за последние пять количество острых отравлений спиртами, не предназначенными для приема внутрь, увеличилось на 2,7%.