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Общество12 декабря 2021 13:06

Марий Эл получит 400 миллионов рублей на ремонт дорог

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что правительство России направит в Марий Эл порядка 400 миллионов рублей на ремонт ряда автомобильных дорог. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Так, деньги пойдут на ремонт 4,4 километра улицы Машиностроителей и почти километра улицы Панфилова в Йошкар-Оле, 0,6 километра улицы Терешкова в поселке Медведево, 9,5 километра трассы «Елеево — Мари — Турек — Лопово» и 5,7 километра дороги «Русские Шои — Визимбирь» .