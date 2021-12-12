Марий Эл получит 400 миллионов рублей на ремонт дорог

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что правительство России направит в Марий Эл порядка 400 миллионов рублей на ремонт ряда автомобильных дорог. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Так, деньги пойдут на ремонт 4,4 километра улицы Машиностроителей и почти километра улицы Панфилова в Йошкар-Оле, 0,6 километра улицы Терешкова в поселке Медведево, 9,5 километра трассы «Елеево — Мари — Турек — Лопово» и 5,7 километра дороги «Русские Шои — Визимбирь» .