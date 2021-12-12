Минниханова беспокоит возможность завоза омикрона в Татарстан из Турции, ОАЭ и Египта

При необходимости будут развернуты обсерваторы, заявил глава региона. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил беспокойство по поводу нового штамма COVID-19. По его словам, омикрон может быть завезен в республику из Турции, ОАЭ и Египта, где активно отдыхают местные жители.

- Все необходимое для контроля за ситуацией организовано. При необходимости мы должны быть готовы развернуть обсерваторы. В международных аэропортах Казани и Бегишево продолжается тестирование лиц, прибывающих из этих стран, - заметил глава региона во время еженедельного совещания в Доме правительства Татарстана.

Заметим, что, по данным на 12 декабря, в республике выявлено 40 607 случаев COVID-19. Большинство ранее зараженных местных жителей - 33 808 человек - выздоровели, а 1 337 - скончались.

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