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Общество12 декабря 2021 10:22

В Чувашии внедрят систему автоматического учета вакцинированных от СOVID-19 граждан

Соответствующее поручение дал глава республики Олег Николаев
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Рабочее название программы – «АРМ-вакцинация».

Рабочее название программы – «АРМ-вакцинация».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Чувашии внедрят систему автоматизированного учета работников предприятий, вакцинированных от COVID-19. Осуществляться она будет с использованием системы «Мобильная цифровая платформа». Соответствующее поручение на последнем заседании местного Оперштаба по борьбе с вирусом дал глава республики Олег Николаев.

- Рабочее название модуля – «АРМ-вакцинация». Предполагается, что сюда кадровые службы предприятий будут самостоятельно вносить данные о вакцинации сотрудников, в том числе сами сертификаты. Система сопряжена с Единым порталом госуслуг, что позволит предприятиям осуществлять проверку сертификатов о вакцинации COVID-19 на достоверность, - говорят в пресс-службе Минцифразвития региона.