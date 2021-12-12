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Происшествия12 декабря 2021 9:47

В результате ДТП в Волжском районе пострадали шесть человек, в том числе дети

После столкновения оба авто вылетели с дороги
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Авария произошла на 12 километре автодороги «Помары – Коркатово». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Авария произошла на 12 километре автодороги «Помары – Коркатово». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около пяти часов утра в воскресенье, 12 декабря, на 12 километре автодороги «Помары – Коркатово» в Волжском районе столкнулись ВАЗ-2112 и Ford Fusion. По предварительным данным, причиной аварии стала неправильно выбранная дистанция между машинами.

Оба автомобиля вылетели с дороги, а один - опрокинулся. В результате ДТП травмы получили шесть человек, двое из которых несовершеннолетние. Все они были госпитализированы.

- Обстоятельства произошедшего уточняются, - сообщают в Госавтоинспекции Марий Эл.

Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Фото: Госавтоинспекция Марий Эл