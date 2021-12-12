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Общество12 декабря 2021 8:16

Александр Евстифеев поздравил жителей Марий Эл с Днем Конституции России

Среди прочего он пожелал людям крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во имя процветания страны
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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День Конституции Российской Федерации празднуется ежегодно 12 декабря. Фото: пресс-служба Главы республики Марий Эл

День Конституции Российской Федерации празднуется ежегодно 12 декабря. Фото: пресс-служба Главы республики Марий Эл

В воскресенье, 12 декабря, в России празднуется День Конституции. С этим праздником жителей Марий Эл поздравил глава республики Александр Евстифеев. Он отметил, что, руководствуясь главным документом страны, правительство региона ведет планомерную работу по развитию и укреплению социально-экономического потенциала региона, снижению государственного долга, повышению уровня благосостояния населения.

- Желаю всем жителям Республики Марий Эл крепкого здоровья, благополучия и новых достижений во имя процветания Отечества, - закончил свое обращение Евстифеев.