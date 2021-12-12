В Бугульме пропала пенсионерка, нуждающая в медпомощи

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

В Бугульме начались активные поиски 79-летней Гульсирины Шамсиевой (Талиповой). Женщина, которая нуждается в медицинской помощи, ушла из дома и пропала в пятницу, 10 декабря.

Известно, что пенсионерка ростом около 150 сантиметров имеет нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент пропажи на ней было темно-синее пальто, светло-коричневая мутоновая шапка и коричневые сапоги. С собой у женщины также имелась трость.

Всех, кто видел Гульсирин Ризатдиновну, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

Напомним, в Татарстане все еще не нашли 80-летнюю Дину Николаеву из Зеленодольска, которая перестала выходить на связь с близкими еще 6 декабря.