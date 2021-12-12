Минниханов передал медучреждениям Казани ключи от 37 машин для оказания скорой помощи

Глава республики заявил, что новый транспорт поможет улучшить качество медицинского обслуживания населения. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В субботу, 11 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов передал медучреждениям Казани ключи от 37 автомобилей Lada Largus для оказания первичной медкио-санитарной помощи. Еще две машины «Газель Некст» по президентской программе «Бэлэкэч» были направлены детской поликлинике №4 и детской городской больнице №7. Они будут использоваться для обеспечения детей до трех лет бесплатным молочным питанием

- Мы считаем, что данный транспорт поможет реально улучшить качество медицинского обслуживания населения, даст больше оперативности. И, конечно же, у нас здравоохранение всегда остается приоритетом, - заметил глава республики.