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Общество12 декабря 2021 7:17

Минниханов передал медучреждениям Казани ключи от 37 машин для оказания скорой помощи

Еще два авто были направлены медикам для обеспечения детей до трех лет бесплатным молочным питанием
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Глава республики заявил, что новый транспорт поможет улучшить качество медицинского обслуживания населения. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Глава республики заявил, что новый транспорт поможет улучшить качество медицинского обслуживания населения. Фото: пресс-служба президента Татарстана

В субботу, 11 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов передал медучреждениям Казани ключи от 37 автомобилей Lada Largus для оказания первичной медкио-санитарной помощи. Еще две машины «Газель Некст» по президентской программе «Бэлэкэч» были направлены детской поликлинике №4 и детской городской больнице №7. Они будут использоваться для обеспечения детей до трех лет бесплатным молочным питанием

- Мы считаем, что данный транспорт поможет реально улучшить качество медицинского обслуживания населения, даст больше оперативности. И, конечно же, у нас здравоохранение всегда остается приоритетом, - заметил глава республики.