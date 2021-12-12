В Набережных Челнах подростки потушили снегом Вечный огонь

Виновные понесут ответственность за произошедшее.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Накануне в Набережных Челнах двое подростков потушили снегом Вечный огонь на мемориальном комплексе «Родина-мать». Информация об этом оперативно дошла до прокуратуры города, где уже начали проверку.
- Планируется проверить соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также даст оценку работе органов системы профилактики, - говорят в надзорном ведомстве.
Виновные понесут ответственность за произошедшее.
Напомним. ранее мы писали, что жители Елабуги призывали власти города наказать школьниц, которые грели ноги у Вечного огня.
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