В Набережных Челнах подростки потушили снегом Вечный огонь

Виновные понесут ответственность за произошедшее. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Накануне в Набережных Челнах двое подростков потушили снегом Вечный огонь на мемориальном комплексе «Родина-мать». Информация об этом оперативно дошла до прокуратуры города, где уже начали проверку.

- Планируется проверить соблюдение требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также даст оценку работе органов системы профилактики, - говорят в надзорном ведомстве.

Виновные понесут ответственность за произошедшее.

Напомним. ранее мы писали, что жители Елабуги призывали власти города наказать школьниц, которые грели ноги у Вечного огня.

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