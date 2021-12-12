Ночью у села Малый Красный Яр произошла смертельная авария

Один человек скончался на месте, двое - госпитализированы.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Около трех часов ночи в воскресенье, 12 декабря, на 11 километре строящейся трассы Алексеевское-Альметьевск (Москва-Пекин) у села Малый Красный Яр произошла смертельная авария. 21-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «МАЗ», сообщает МВД Татарстана.
От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Его 18-летний пассажир и 35-летний водитель «МАЗ» были госпитализированы в центральную больницу Чистопольского района