Ночью у села Малый Красный Яр произошла смертельная авария

Один человек скончался на месте, двое - госпитализированы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около трех часов ночи в воскресенье, 12 декабря, на 11 километре строящейся трассы Алексеевское-Альметьевск (Москва-Пекин) у села Малый Красный Яр произошла смертельная авария. 21-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «МАЗ», сообщает МВД Татарстана.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Его 18-летний пассажир и 35-летний водитель «МАЗ» были госпитализированы в центральную больницу Чистопольского района