Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-8°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 декабря 2021 6:03

Ночью у села Малый Красный Яр произошла смертельная авария

«Лада» выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «МАЗ»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Один человек скончался на месте, двое - госпитализированы.

Один человек скончался на месте, двое - госпитализированы.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Около трех часов ночи в воскресенье, 12 декабря, на 11 километре строящейся трассы Алексеевское-Альметьевск (Москва-Пекин) у села Малый Красный Яр произошла смертельная авария. 21-летний водитель «Лады» не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «МАЗ», сообщает МВД Татарстана.

От полученных травм водитель легковушки скончался на месте. Его 18-летний пассажир и 35-летний водитель «МАЗ» были госпитализированы в центральную больницу Чистопольского района