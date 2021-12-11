В Татарстане скончались еще 7 зараженных COVID-19 человек

На этот раз жертвами инфекции стали двое мужчин и пять женщин. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 11 декабря, Минздрав Татарстана подтвердил еще семь смертей пациентов с коронавирусом. Очередными жертвами инфекции стали двое мужчин в возрасте 62 и 66 лет, трое женщин в возрасте 83-х лет, а также женщины в возрасте 88-и и 74-х лет.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - говорят в ведомстве.

Таким образом, число летальных случаев вируса в республике возросло до 1 337.