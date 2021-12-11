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Здоровье11 декабря 2021 17:06

В Татарстане скончались еще 7 зараженных COVID-19 человек

Число летальных случаев вируса в республике возросло до 1 337
Инзиля ШАКИРОВА
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На этот раз жертвами инфекции стали двое мужчин и пять женщин.

На этот раз жертвами инфекции стали двое мужчин и пять женщин.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 11 декабря, Минздрав Татарстана подтвердил еще семь смертей пациентов с коронавирусом. Очередными жертвами инфекции стали двое мужчин в возрасте 62 и 66 лет, трое женщин в возрасте 83-х лет, а также женщины в возрасте 88-и и 74-х лет.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, - говорят в ведомстве.

Таким образом, число летальных случаев вируса в республике возросло до 1 337.