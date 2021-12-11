В Татарстане выявили еще 189 случаев COVID-19

По состоянию на 11 декабря 33 771 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 330 - скончались. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на субботу, 11 декабря, в Татарстане выявлено 40 418 случаев COVID-19, в том числе 189 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (60 человек) и Набережных Челнов (27). Госпитализация накануне потребовалась 72 больным, сообщает Минздрав республики.

По состоянию на 11 декабря 33 771 ранее инфицированных местных жителей выздоровели, 1 330 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе получили 2 218 765 человек, второй - 1 856 987.