В Казани с начала года на 18% сократилось количество ДТП

Сложной остается ситуация с детским дорожно-транспортномым травматизмом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За 11 месяцев 2021 года количество ДТП в Казани сократилось на 18%. По сравнению с этим же периодом прошлого года также зафиксировано почти на 28% меньше смертельных случаев и почти на 16% ранений, сообщил на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения заместитель руководителя Исполкома Ильдар Шакиров.

Он отметил, что больше половины ДТП, произошедших в этом году – это наезд на пешеходов. По статистике это 238 аварий, в результате которых погибли 10 человек, а 237 получили травмы.

Сложной также остается ситуация с детским дорожно-транспортномым травматизмом. За этот год по неосторожности детей произошло 19 ДТП, в результате чего погиб один ребенок.