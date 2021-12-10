После введения QR-кодов в Татарстане начал восстанавливаться пассажиропоток

Штраф для пассажира за пользование общественным транспортом без QR-кода составляет от 1 до 30 тысяч рублей. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

После введения в Татарстане QR-кодов в общественном транспорте пассажиропоток упал за первую неделю почти на 23%, сообщил на пресс-конференции и.о. заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Алексей Сидоров.

Однако сейчас пассажиропок начал увеличиваться.

- Вторая неделя ограничений, с 29 ноября, показывает снижение пассажиропотока на 16%. То есть прирост составил порядка 7% за неделю, - рассказал Алексей Сидоров.