В ближайшие годы в Татарстане пройдут KazanSummit и всемирный конгресс лингвистов

Уже в следующем году республика проведет KazanSummit, который состоится 19−20 мая. Фото: tatarstan.ru

Руководитель агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина рассказала о том, какие крупные мероприятия пройдут в республике в ближайшие три года.

Так, уже в следующем году республика проведет KazanSummit, который состоится 19−20 мая. 21 мая в республике отметят 1100-летие принятия ислама в России.

В 2022 году в Татарстане также пройдет центрально-восточный конгресс по интеллектуальным транспортным системам. В 2023 году республика примет всемирный конгресс лингвистов. В 2024 году состоятся 38-й всемирный конгресс по спортивной медицине и 23-я всемирная конференция по саркоидозу и интерстициальным заболеваниям легких.

По словам Талии Минуллиной, что спектр мероприятий, проводимых в Татарстане, очень широк. Это и крупные культурные фестивали, международные научные конгрессы, медицинские конференции, отраслевые форумы и выставки.