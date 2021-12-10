Военный учебный центр КНИТУ-КХТИ отмечает 90-летний юбилей

Фото: предоставлено пресс-службой

10 декабря в стенах Казанского национального исследовательского технологического университета прошло торжественное чествование юбиляра – военного учебного центра. КНИТУ-КХТИ является одним из немногих вузов страны, в которые было сохранено военное обучение.

Для многих сегодняшних абитуриентов наличие «военной кафедры» является ключевым аргументом для поступления. Именно поэтому с особой гордостью и теплотой студенты, обучающиеся в военном учебном центре КНИТУ-КХТИ, встречают почетных гостей – ветеранов военного дела, заслуженных педагогов, представителей администрации вуза.

- Военная подготовка в нашем вузе начала свой отсчет с 1931 года и прошла несколько этапов, - отметил в своем выступлении Хамит Тухбиев, начальник учебного центра, член-корреспондент Академии военно-исторических наук. – Сейчас можно с уверенностью говорить о том, что система дополнительного военного образования в гражданских вузах неоднократно оправдывала себя в различные периоды истории, в том числе, в годы Великой Отечественной войны.

За годы существования военного обучения в КНИТУ-КХТИ было подготовлено более 20 тысяч офицеров запаса по различным военно-учетным специальностям для вооруженных сил. Около 1000 выпускников после окончания военной кафедры связали свою жизнь со службой в армии или в иных силовых структурах.

По словам врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрия Казакова, за 90 летнюю историю менялись программы подготовки и специальности, однако неизменным оставались профессионализм преподавателей военных дисциплин и качество подготовки студентов. Вчерашние курсанты занимают высокие руководящие должности, трудятся в органах законодательной и исполнительной власти, различных отраслях промышленности и науки.

На мероприятии были вручены благодарственные грамоты и памятные награды. В выступлениях многих почетных гостей юбилея красной нитью проходила одна и та же мысль – здесь вчерашние мальчишки становятся настоящими мужчинами, с боевой выправкой, понимающие, что значит Отечество.

Фото: предоставлено пресс-службой