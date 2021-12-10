Кинофестиваль народов Татарстана «Панорама» завершится фильмом «Один на миллион»

Вход свободный. Фото: Олег ЗОЛОТО

22 декабря в Казани завершится фестиваль «Панорама», посвященный родным языкам и народному единству. В течение года в кинотеатре «Мир» прошли Дни чувашского, марийского, башкирского, грузинского, якутского кино. Кроме того, зрители смогли увидеть славянские, армянские, индийские и бурятские фильмы.

Закрывать фестиваль будет фильм «Один на миллион», основанный на автобиографии международного бизнес-тренера Саидмурода Давлатова.

В этот же день в кинотеатре выступят ансамбль песни и танца «Мирас», узбекский танцевальный коллектив «Хумо», гусляр Наталья Эллер и варганист Ильдар Гимадиева. Также там будет организована выставка кукол Дома дружбы народов Татарстана в национальных костюмах.

Вход свободный, бронь мест на сайте кинотеатра «Мир».