Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 декабря 2021 12:21

11 декабря на казанском стадионе «Локомотив» откроется каток

Покататься на ледовой арене можно будет по пятницам и выходным с 17:00 до 21:00 и с 11:00 до 21:00 соответственно
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Всем совершеннолетним посетителям необходимо иметь при себе QR-код.

Всем совершеннолетним посетителям необходимо иметь при себе QR-код.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 11 ноября, на стадионе «Локомотив» в Казани откроется каток. Массовые катания там начнутся в 11:00, сообщает администрация Кировского и Московского районов города.

На лед можно будет прийти как со своими коньками, так и арендовать их на месте.

В будущем каток будет работать по пятницам с 17:00 до 21:00, а также по выходным - с 11:00 до 21:00. Всем совершеннолетним посетителям необходимо иметь при себе QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесенном не более чем полгода назад заболевании.

Напомним, в городе работает еще два катка - на стадионе «Трудовые резервы» и на территории школы №70 в Кировском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год в Казани-2022: в городе будут работать 13 лыжных баз и 20 катков

Вместе с тем, горожанам предлагается провести время на 82 хоккейных коробках, две из которых – новые (подробности)