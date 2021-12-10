11 декабря на казанском стадионе «Локомотив» откроется каток

Всем совершеннолетним посетителям необходимо иметь при себе QR-код. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 11 ноября, на стадионе «Локомотив» в Казани откроется каток. Массовые катания там начнутся в 11:00, сообщает администрация Кировского и Московского районов города.

На лед можно будет прийти как со своими коньками, так и арендовать их на месте.

В будущем каток будет работать по пятницам с 17:00 до 21:00, а также по выходным - с 11:00 до 21:00. Всем совершеннолетним посетителям необходимо иметь при себе QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесенном не более чем полгода назад заболевании.

Напомним, в городе работает еще два катка - на стадионе «Трудовые резервы» и на территории школы №70 в Кировском районе.

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