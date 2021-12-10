В казанском метро запустили новогодний поезд

Атмосферу праздника перед Новым годом сотрудники электродепо создают каждый год. Фото: МУП «Метроэлектротранс»
В пятницу, 10 декабря, в казанском метро начал курсировать новогодний поезд. Каждый вагон состава украшен новогодними мишурой, шарами, гирляндами, бумажными снежинками и изображениями снегирей и еловых веток. Атмосферу праздника перед Новым годом сотрудники электродепо создают каждый год, замечают в МУП «Метроэлектротранс».
Фото: МУП «Метроэлектротранс»
По новогоднему уже украшены также некоторые трамваи и троллейбусы города.
Фото: МУП «Метроэлектротранс»
Фото: МУП «Метроэлектротранс»