В казанском метро запустили новогодний поезд

Атмосферу праздника перед Новым годом сотрудники электродепо создают каждый год. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В пятницу, 10 декабря, в казанском метро начал курсировать новогодний поезд. Каждый вагон состава украшен новогодними мишурой, шарами, гирляндами, бумажными снежинками и изображениями снегирей и еловых веток. Атмосферу праздника перед Новым годом сотрудники электродепо создают каждый год, замечают в МУП «Метроэлектротранс».

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

По новогоднему уже украшены также некоторые трамваи и троллейбусы города.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»