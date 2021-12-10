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Общество10 декабря 2021 11:15

В казанском метро запустили новогодний поезд

Праздничными декорациями украсили каждый вагон состава
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Атмосферу праздника перед Новым годом сотрудники электродепо создают каждый год. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Атмосферу праздника перед Новым годом сотрудники электродепо создают каждый год. Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В пятницу, 10 декабря, в казанском метро начал курсировать новогодний поезд. Каждый вагон состава украшен новогодними мишурой, шарами, гирляндами, бумажными снежинками и изображениями снегирей и еловых веток. Атмосферу праздника перед Новым годом сотрудники электродепо создают каждый год, замечают в МУП «Метроэлектротранс».

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

По новогоднему уже украшены также некоторые трамваи и троллейбусы города.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Фото: МУП «Метроэлектротранс»