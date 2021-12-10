Юрий Болтиков назначен руководителем исполкома Нижнекамска

На эту должность претендовали в том числе Рузиль Хадиев, Артем Анисимов и Валерий Старицкий. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Новым главой исполкома Нижнекамска стал руководитель местного филиала «Татэнерго» Юрий Болтиков. Его кандидатура была единогласно одобрена на заседании Городского совета.

Помимо Болтикова на эту должность претендовали Рузиль Хадиев, Артем Анисимов и Валерий Старицкий.

12 лет жизни Юрий Болтиков посвяти жилищно-коммунальному хозяйству. Он был куратором вопросов капитального ремонта жилья и инвестиционных программ. Затем восемь лет работал в энергетике. Последние два года мужчина возглавлял "Нижнекамские тепловые сети".