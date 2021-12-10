В Набережных Челнах предложили разработать программу адаптации трудовых мигрантов

Адаптация мигрантов могла бы помочь с дефицитом кадров в городе, считает Коробченко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах предложили создать программу адаптации мигрантов к местной системе. С такой инициативой на заседании горсовета выступил депутат Госсовета Татарстана Олег Коробченко.

Он отметил скачок роста автомобильного рынка в городе. По его словам, из-за этого появилась нехватка кадров. Для работы приглашаются мигранты. Депутат считает, что с адаптацией им могла бы помочь соответствующая программа, передают «Челнинские известия».

В частности, Коробченко предложил начать с жилищного вопроса. Также он выразил мнение, что следует привлечь к реализации программы и Тукаевский район республики.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев согласился с наличием проблемы, но заметил, что ее способны решить и работодатели. По мнению градоначальника, достаточно установить хорошую зарплату на предприятиях, затем люди сами подтянутся работать.