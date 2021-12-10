УНИКС на выезде обыграл израильский «Маккаби» со счетом 85:74

Один из победных бросков сделал Лоренцо Браун. Фото: пресс-служба

УНИКС возвращается в Казань из Израиля с победой. В четверг, 9 декабря, в Тель-Авиве команда обыграла местный «Маккаби». После поочередного обмена преимуществом во время всего матча казанским баскетболистам удалось одержать победу с отрывом – 85:74.

В стартовом составе УНИКСа были заявлены Джон Браун, Лоренцо Браун, Джаррелл Брэнтли, Дмитрий Узинский и Марио Хезонья. Игра началась с преимущества гостей. Первые 10 минут матча остались за казанцами – 26:24.

В второй четверти началась упорная борьба. Вперед вырывалась то один, то другой клуб. Так и дошли до конца с ничьей на табло – 43:43.

Такой темп продолжился и в третьей десятиминутке. Игроки «Маккаби» собрались и начали атаковать. Из-за штрафных команда вырвалась вперед – 63:66.

В финальные 10 минут УНИКС смог деморализовать соперника мощными трехочковыми, данками и штрафными. «Маккаби» в последней четверти заработали всего восемь очков. А в конце матча Лоренцо Браун точным броском снял все вопросы о победе: она осталась за казанцами.