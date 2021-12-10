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Происшествия10 декабря 2021 7:29

На проспекте Ибрагимова в Казани молодая пара отравилась угарным газом

Мужчина и женщина госпитализированы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Причина происшествия устанавливается.

Причина происшествия устанавливается.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром в пятницу, 10 декабря, в "скорую" поступило сообщение о подозрении на отравление угарным газом двух человек - 20-летней женщины и 21-летнего мужчины - в доме №19 по проспекту Ибрагимова в Казани. Прибывшие на место медики, госпитализировали пару с диагнозом "отравление угарным газом средней степени тяжести".

- Причина происшествия устанавливается, дом газифицирован, квартиры оборудованы газовыми колонками, - сообщает МЧС Татарстана.