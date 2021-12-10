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Общество10 декабря 2021 6:00

В Марий Эл начались проверки предприятий на предмет вакцинации работников

Административные дела заведены уже на семь организаций
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Непривитые сотрудники должны быть отстранены от работы.

Непривитые сотрудники должны быть отстранены от работы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор Марий Эл начал проверки предприятий на предмет вакцинации сотрудников от СOVID-19. На данный момент возбуждено семь административный дел на те организации, где привились менее 80% работников, сообщает пресс-служба управления.

Среди нарушителей - предприятия по производству продукции, подаче воды и тепла населению, оказывающие услуги ЖКХ. После административного производства материалы дел в отношении них направят в суд.