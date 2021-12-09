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Общество9 декабря 2021 17:29

Этой ночью в Казани ожидается похолодание до -10 градусов

Также прогнозируется мокрый снег и гололедица
Инзиля ШАКИРОВА
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В целом по республике местами пройдет небольшой снег, в том числе мокрый.

В целом по республике местами пройдет небольшой снег, в том числе мокрый.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Ночью 10 декабря синоптики прогнозируют казанцам облачную погоду с прояснениями. Ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью и завтра днем составит 3-5 градусов ниже нуля с понижением к вечеру до 10 градусов мороза. На дорогах сохранится гололедица.

В целом по республике местами пройдет небольшой снег, в том числе мокрый, ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха будет колебаться от –2 до –7 градусов, с понижением в течение дня к вечеру в западных районах до 7-12 градусов мороза.