Этой ночью в Казани ожидается похолодание до -10 градусов

В целом по республике местами пройдет небольшой снег, в том числе мокрый. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Ночью 10 декабря синоптики прогнозируют казанцам облачную погоду с прояснениями. Ожидается небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью и завтра днем составит 3-5 градусов ниже нуля с понижением к вечеру до 10 градусов мороза. На дорогах сохранится гололедица.

В целом по республике местами пройдет небольшой снег, в том числе мокрый, ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха будет колебаться от –2 до –7 градусов, с понижением в течение дня к вечеру в западных районах до 7-12 градусов мороза.