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Общество9 декабря 2021 16:43

Ночью улицы Казани от снега будет убирать 271 машина

Также будет задействовано 53 рабочих
Инзиля ШАКИРОВА
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На ряде улиц проведут посыпку и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток, также будут работать роторы и грейдеры.

На ряде улиц проведут посыпку и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток, также будут работать роторы и грейдеры.

Фото: Инзиля ШАКИРОВА

В ночь с 9 на 10 декабря в очистке улиц Казани от снега задействуют 49 дорожных рабочих и 271 единицу спецтехники, в том числе 69 комбинированных дорожных машин (КДМ), 58 тракторных щеток, 76 самосвалов, 39 фронтальных погрузчиков, 12 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

Дорожные службы просят казанцев не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.